Ghemon a Saluzzo con il nuovo spettacolo “Una cosetta così"

Dopo l’avvio con il botto (martedì 5 novembre) della stagione teatrale al Magda Olivero e il sold out della commedia all’italiana “Coppia aperta quasi spalancata” che ha visto in scena, applauditissimi Chiara Francini e Alessandro Federico rinverdire l’opera di Franca Rame e Dario Fo, uno degli spettacoli più popolari e rappresentati negli anni ‘80, un altro avvio sul palco del teatro civico di via Palazzo di città.

Si tratta del Magda Groove, la nuova veste della rassegna musicale ideata, diretta e promossa dall’Associazione Ratatoj APS, che inizia sabato 18 novembre alle 21 con Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti italiani.

“La rassegna nasce con l’intento di creare un “solco” e lasciare un segno, proponendo al pubblico una stagione di live alla scoperta di voci e suoni nuovi e conosciuti e con artisti che hanno segnato e innovato la scena musicale” sottolineano gli organizzatori.

Giunta al secondo anno, Magda Groove cercherà di dare spazio alle molteplici identità del pubblico, per permettere ad ogni “groove” musicale di risuonare ed essere ascoltato.

In questa rassegna Ratatoj dà ampio spazio al tema della sostenibilità. “Per sostenere la nuova rassegna musicale è iniziata una campagna di raccolta fondi aperta sul sito Eppela e che prevede numerose e vantaggiose ricompense per chi fosse interessato a donare: https://www.eppela.com/projects/9763.

“Siamo felici di riuscire a dare vita, per il secondo anno ad una rassegna musicale continuativa di qualità in provincia, con appuntamenti da novembre a maggio.

Una grande stagione musicale, tra musica d’autore, artisti indipendenti, e tour nazionali".

"La stagione Magda Groove è anche l’occasione e per riconfermare il Cinema Teatro Magda Olivero come spazio di incontro, socialità e scoperta” dichiara il direttore artistico Massimiliano Flora.

Ghemon sul palco saluzzese sabato 18 novembre è considerato uno dei nomi più importanti della scena rap italiana,consacrato da pubblico e critica. Partito dal mondo hip hop, negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile musicale, rendendolo unico e caratterizzante, mescolando soul, jazz, rap e cantautorato italiano.

Porterà a Saluzzo il suo nuovo progetto artistico, con lo spettacolo intitolato “Una Cosetta Così” che racchiude stand-up comedy, teatro e musica.

Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vede in scena Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.​​

Biglietto è di 15 euro acquistabile al link: ​​https://www.mailticket.it/manifestazione/FN37/ghemon

A seguire sabato 2 dicembre ci sarà la prima data nazionale del tour di Giovanni Truppi nel decennale di “Il mondo è come te lo metti in testa”.

I primi artisti confermati nel 2024 sono Lucio Corsi, Max Collini, Alberto Bianco, Cristina Donà. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili online su Mailticket e sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it e acquistabili anche con Carta Docente e 18App

.