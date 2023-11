A Saluzzo la 2ª Giornata del Ringraziamento dell'Associazione Donne per la Granda

Messa in Duomo a Saluzzo ieri, domenica 12 novembre, per la 2ª Giornata del Ringraziamento dell’Associazione Donne per la Granda.

"Dopo le limitazioni e l’isolamento del periodo Covid, è il secondo anno di questo ritrovo, molto sentito dalle socie e vissuto in un clima di gioia – sottolinea la presidente Giovanna Tealdi.- E’ l’occasione per dirci e dire grazie per l’amicizia che ci lega e gli obbiettivi che abbiamo in comune. Grazie alle 380 socie in vita e alle 15 amiche che non ci sono più i cui nomi sono stati letti durante la celebrazione in duomo. La nostra associazione è nata nel 2010 proprio con il fine di creare una amicizia profonda tra le donne della Granda e nell’intento di cercare di valorizzare la nostra provincia e il Piemonte".

Il sentimento del ringraziamento, sottolineato dall’omelia di don Roberto Salomone si è espresso con emozione nei brani musicale interpretati dalle voci bellissime di Cristina Monte e Maria Ravera.

Dopo la foto di gruppo davanti al Duomo e il passaggio nel centro cittadino, ieri invaso dalla bancarelle del MercAntico per arrivare al Monastero della Stella, la Giornata si è conclusa con il pranzo sociale alla locanda del Marchese di Lagnasco.