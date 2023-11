Al Monastero di San Biagio Mondovì torna la mostra-mercato "Presepi dal mondo"

Il periodo del Natale si sta avvicinando e l'associazione L'Aquilone onlus ha iniziato ad immergersi nell'atmosfera delle feste per l'apertura della mostra mercato di "Presepi dal Mondo" che, per il secondo anno, sarà ospitata presso il rinnovato monastero di San Biagio di Mondovì (strada di Morozzo 12).

Nell'allestimento, che aprirà domenica 19 novembre, si potranno trovare natività provenienti da: Ecuador, Guatemala, Thailandia,Haiti ,Indonesia, Messico,Turchia, Kenia, Perù, Cambogia, Ucraina e Polonia.

"Come sempre, - spiegano dall'associazione L'Aquilone onlus - sarà possibile ammirare le opere presenti in mostra, ma anche acquistarle, dietro contributo minimo. Ci saranno varie natività provenienti da ogni parte del mondo, presepi della tradizione locale, opere d’autore e sacre rappresentazioni artigianali di ogni dimensione e realizzati con i materiali più disparati, con una sezione dedicata ai carillon e alla palle di neve ed addobbi natalizi di ogni foggia e dimensione, che certamente affascineranno e conquisteranno i visitatori. Inoltre, quest’anno Babbo Natale ha deciso di mettere anche da noi la cassetta per le letterine che i bambini vorranno spedirgli."

La Mostra-Mercato si potrà visitare tutti i sabati, domeniche e festivi fino 7 gennaio 2024 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

A partire dall’1 dicembre sarà aperto anche tutti i giorni feriali con orario 15-19 escluso il giorno di Natale. Inoltre, sabato 18 novembre, si terrà un'anteprima di apertura, dalle 17 alle 19.

Non mancherà certo la possibilità di acquistare i prodotti della CASA DO MENOR quali creme e prodotti da bagno del Monastero, birra artigianale del MONASTERO, panettone o pandoro CASA DO MENOR ed i libri di PADRE RENATO CHIERA.

Per informazioni visitate il sito, www.aquilonefarigliano.org