Dopo Asti-Cuneo e Tenda bis, tavolo permanente anche per la statale 21 del Colle della Maddalena

Tavoli permanenti, per tirare le fila, chiedere soluzioni, pungolare gli organi decisionali, secondo la logica del fare rete e di muoversi compatti. Ha funzionato per l'Asti-Cuneo, con lo sblocco dell'ultimo lotto dei lavori; ha funzionato per il Tenda, che vede il territorio compatto nel chiedere la riapertura della nuova galleria entro giugno 2024.

Servirà anche per la variante di Demonte? Difficile rispondere ad una domanda inevasa da almeno vent'anni, ma ci sarà anche per questa importante infrastruttura.

Il tavolo permanente “Viabilità – Valichi internazionali della valle Stura” sarà convocato per la prima volta il prossimo 17 novembre alle 10.30 presso la sede dell’Unione Montana a Demonte in via Divisione Cuneense.

Sono stati invitati a partecipare il presidente della Provincia Luca Robaldo, i sindaci di Aisone, Argentera, Demonte e Vinadio, la Camera di Commercio, Confartigianato, le associazioni di autotrasportatori Fai, Astra e Assotrasporti e il Comitato Sì D.A.VS, con il presidente Ezio Barp.