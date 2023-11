Plauso del sindaco Gianni Fogliato all’associazione Sos Bra chiama Bra

Plauso del sindaco di Bra Gianni Fogliato all’associazione Sos Bra chiama Bra, presieduta dal dottor Nino Dutto. L’occasione è stata la cena di solidarietà organizzata domenica 12 novembre, presso l’area verde San Michele.

Così il primo cittadino su Facebook: «Ringrazio il sodalizio per il grande impegno a favore delle fasce più deboli della nostra città, per l’importante collaborazione con il Comune e nel creare cultura e sensibilità sul tema solidarietà nella nostra città».

Per chi non fosse sul pezzo, ricordiamo che Sos Bra chiama Bra Onlus è un comitato nato dalla volontà di un gruppo di privati cittadini, che ha come fine la raccolta di fondi utili a far fronte alle tante difficoltà che, a causa della profonda crisi economica e di lavoro, molte famiglie residenti sul territorio braidese si trovano ad affrontare.

Sos Bra chiama Bra in pillole

Sul sito web del comitato si legge: «Il comitato formato da un Direttivo di nove cittadini membri, cura l’organizzazione degli eventi necessari a richiamare l’attenzione sulla grave emergenza in atto. Cerchiamo di far fronte alle necessità di pagamento delle spese relative alla casa di abitazione (utenze), ma senza dimenticare che per alcune famiglie necessità, oggi, vuol dire riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena. Per quanto possibile, si cerca di procurare una nuova occupazione a chi ha perso il lavoro. Ogni situazione che si presenta viene attentamente valutata e documentata, sia in collaborazione con il Comune (ufficio assistenza) che con le diverse Istituzioni e le varie Associazioni già operanti sul territorio».

Come sostenere Sos Bra chiama Bra

Per queste iniziative c’è bisogno di aiuto da parte di volenterosi cittadini che intendano spendere un po’ del loro tempo per aiutare chi è in difficoltà. L’appello non è solo rivolto ai soci, tutti possono aderire a Sos Bra chiama Bra Onlus o farsi portavoce di situazioni di disagio e povertà nascoste. Basta chiamare il numero 329/7938862 o inviare una e-mail a info@sosbra.it. Chi fosse impossibilitato a recarsi in sede può effettuare il versamento sul conto corrente presso la Bper Banca spa - IBAN: IT21M0538746040000038506389 - COMITATO SOS BRA CHIAMA BRA - ONLUS. La quota da versare è pari a 10 euro in qualità di: socio volontario (sono coloro che condividono le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote sociali) oppure socio sostenitore (sono coloro che pur condividendo le finalità dell’Associazione e sottoscrivono le quote sociali, non operano nello svolgimento delle varie attività). È pure possibile donare il 5xMille, apponendo la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi, inserendo il seguente Codice fiscale: 91028650041.

Tesseramenti

L’associazione Sos Bra chiama Bra è in fase di campagna tesseramenti. I soci possono rinnovare l’iscrizione direttamente nella sede operativa di via Giardinieri (parrocchia San Giovanni), dove i volontari sono presenti su appuntamento per dare ascolto a tutti coloro che si trovano in condizioni di necessità.

Perché aiutare