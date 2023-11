Il 22 novembre, a Saluzzo Trame di Quartiere ospita Davide Demichelis

Demichelis ha scritto e condotto programmi di viaggio e di scoperta da tutto il mondo per Rai 3, Sky, National Geographic, NHK, France 5, Radiotelevisione Italiana Svizzera. È giornalista, documentarista e reporter più volte premiato. “In questo volume - dicono gli organizzatori - si mette in gioco con la parola scritta, raccontando otto storie di intensa umanità in un affascinante caleidoscopio di profumi, costumi e sorprese da paesi lontani attraverso le voci ed i volti di chi è andato via in cerca di un futuro migliore. Una serie di avvincenti reportage per capire la cultura e la storia, le contraddizioni e le meraviglie dei territori da cui si emigra, da cui si scappa e dove, talvolta, si ritorna. Otto storie memorabili da Gambia, India, Senegal, Cina, Ucraina, Ghana, Bolivia, Ruanda”.

Al suo fianco nell’incontro a Saluzzo anche Jeanette Chiapello, protagonista di uno dei capitoli del libro. Nata in Ruanda e adottata in tenera età, con Davide Demichelis è tornata per la prima volta nella sua terra ed ha incontrato la sua famiglia naturale.

"'Finalmente potrò riconoscermi nei volti delle persone - scrive Demichelis nel libro -, per me è un’esperienza totalmente nuova'. Eravamo ancora sull’aereo che da Amsterdam ci stava portando a Kigali quando Jeanette verbalizzò questo pensiero, vibrante di trepidazione. Lei, afrodiscendente, nera, con entrambi i genitori ruandesi, era cresciuta nel cuore di una splendida valle del Cuneese, la Val Maira, quando gli africani erano poco numerosi in Italia, e il suo diverso colore della pelle risaltava particolarmente, a scuola, con gli amici, per strada".