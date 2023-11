Domani sciopero generale di Cgil e Uil. Chi si ferma e in quali orari

Si terrà domani, venerdì 17 novembre, lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil (non partecipa la Cisl che manifesterà il 25 novembre), contro la Manovra finanziaria del Governo Meloni.

UNA SETTIMANA DI BRACCIO DI FERRO



Coinvolti, sostanzialmente, tutti i lavoratori operanti nei settori del pubblico impiego, con qualche differenziazione a livello settoriale, dopo una lunga settimana di braccio di ferro tra parti sociali, Garante e il vicepremier Matteo Salvini.

In linea di massima lo sciopero è indetto per l’intera giornata (otto ore per turno lavorativo) per quanto riguarda sanità, scuole, poste e uffici pubblici.