Rete fognaria danneggiata dall’alluvione: dalla Regione 120 mila euro per Limone Piemonte

La Giunta ha approvato l’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il finanziamento di interventi di ripristino di opere di collettamento e depurazione di acque danneggiate da eventi alluvionali del 2019, 2020 e 2021.





Sulla base dell’elenco che la Regione aveva trasmesso al Ministero nella primavera del 2023 il Ministero ha ammesso a finanziamento 9 interventi sul territorio regionale per un totale di 3 milioni e 310mila euro.





Di questi fondi, 120 mila euro sono destinati al rifacimento del collettore fognario in località Panice nel comune di Limone Piemonte.



«Il finanziamento – sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati - ha visto la Regione lavorare per l’ottenimento dei fondi che prevedranno ripristini fognari, ricostruzioni di tracciati, rifacimenti dei collettori ma soprattutto interventi di messa in sicurezza della rete per potenziare le infrastrutture e ridurre i rischi per eventuali eventi calamitosi futuri».





«Ringraziamo la Regione Piemonte – ha sottolineato Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte - perché è sempre molto attenta al comune di Limone Piemonte. Dopo l'alluvione ci trovavamo in grandi difficoltà, ma la Regione ci ha aiutato con interventi sulla condotta fognaria che era danneggiata in vari punti. Siamo molto soddisfatti di questo nuovo contributo assegnato a ACDA che è l’ente di gestione delle nostre reti».





Gli eventi alluvionali registrati il 2 e il 3 ottobre del 2020 hanno infatti avuto conseguenze estreme su tutta l’asta del Torrente Vermenagna, in particolare nel territorio del comune di Limone Piemonte. L’intervento prioritario è quello che riguarda il ripristino di alcuni tratti fognari che collegano le frazioni a monte del concentrico di Limone Piemonte con l’abitato così da garantire la piena funzionalità della rete che è stata interrotta in più punti a causa delle estese erosioni delle sponde che si verificate durante gli eventi alluvionali. Nello specifico l’intervento prevede la ricostruzione di intere porzioni della rete fognaria cercando, laddove possibile, di allontanare il tracciato delle condotte dagli attuali alvei del Torrente Vermenagna e del Rio Panice.