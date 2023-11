Una famiglia siciliana nel mirino della Procura di Cuneo: l'accusa è spaccio di cocaina

Una soffiata agli agenti della Questura di Cuneo aveva portato a sgominare una famiglia di siciliani residente a Dronero dedita allo spaccio di cocaina.

C’era il “capo”, D.S.G., di Palermo e residente nel Paese della Valla Maira, e poi c’erano i “suoi operai”, come li definiva. Ad essere indagati erano stati anche il padre (deceduto) e suo fratello, D.S.F, la cui posizione è stata stralciata.

Accusati in tribunale a Cuneo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini si spaccio, oltre a D.S.G. , c’è la moglie M.B., il cognato F.B., il cugino S.P. e F.Z. e L.T., un albanese di Villafalletto e un italiano, da cui si sarebbero riforniti di alcune dosi.

Il blitz delle forze dell’ordine, iniziato come un appostamento davanti alla casa di D.S.G. e B.M., aveva portato ad individuare due acquirenti che avevano appena ricevuto “due cipollette di cocaina da 1,4grammi complessivi”. Una volta portati in Questura i due avevano riferito di aver comprato la dose proprio dall’uomo.

Poi, a seguito della perquisizione domiciliare a casa dei coniugi, che ospitavano il cugino S.P., vennero sequestrati, oltra ad un bilancino di precisone, anche 28,3 grammi di cocaina di cui dieci ancora da confezionare. In quell’occasione D.S.G. venne arrestato e gli venne applicata la misura dell’obbligo di dimora.

Nel frattempo, nel mirino degli inquirenti, spuntarono i nomi di F.Z. e di un altro uomo, N.G., poi deceduto. L’attività di intercettazioni fu molta corposa e tutti i telefoni vennero messi sotto controllo. La maggior parte delle conversazioni avvenivano prevalentemente in dialetto siciliano.

Come ha spiegato in aula l’ispettore che prese parte alle indagini, in una telefonata si sente D.S.G. lamentarsi con un suo parente del fatto che un suo “operaio”, cioè il cugino S.P., dopo essere stato arrestato era tornato in Sicilia e che avrebbe dovuto "accollarsi tutta la responsabilità".

“D.S.G. faceva da referente con i clienti e se non era presente lui – ha proseguito il testimone -. Chiamava il padre che viveva assieme a lui, avvertendolo su chi doveva passare a comprare una o più dosi”. Quando il padre venne arrestato, era il marzo 2017, perché trovato con addosso sei grammi di cocaina (nel veicolo gliene vennero trovati una cinquantina ndr), il figlio D.S.G., come illustrato dall’ispettore, chiamò il fratello: “Gli disse che aveva solo più lui – ha riferito – e che dovevano recuperare i crediti. Per questo telefonarono a tutti i clienti: l’obiettivo era recuperare i soldi e acquistare altra droga”.

D.S.F., mandato dal fratello e attraverso l’aiuto di un uomo macedone, un “cliente in debito” (poi arrestato) si sarebbe diretto a Cuneo per incontrare un "secondo fornitore" N.G. (deceduto ndr), soggetto noto alle forze dell’ordine e che frequentava una sala giochi in Corso Nizza.

Attraverso una cimice piazzata sulla macchina di F.Z, le autorità riuscirono a scoprire dove veniva nascosta la droga: “Ascoltavamo le conversazioni tra lui e D.S.G. – ha proseguito l’ispettore -. La base per custodire lo stupefacente era a La Morra, una località tra Dronero e Villafalletto. Una mattina ci siamo appostati e abbiamo visto Z.B. dirigersi presso una catasta di legno e abbassarsi e rialzarsi. Quando se n’è andato siamo andati a controllare: abbiamo trovato sotto due rametti messi a forma di x una confezione da 14,2 grammi di cocaina chiusa con del nastro adesivo”. Un paio d’ore dopo, sul posto, l’arrivo di D.S.G. che però non trovò nulla: “Aveva mandato alcuni messaggi a Z.B. dicendogli di aspettarlo” ha concluso il poliziotto.

Poi, D.S.G. venne arrestato una seconda volta mentre tornava a Cuneo a bordo di un’auto guidata dal cognato: i poliziotti lo fermarono dopo averlo visto buttare fuori dal finestrino 10 grammi di codeina.

Il 18 dicembre, si ascolteranno altri testimoni.