Il museo del Tartufo di Alba fa il pienone: 2500 visitatori nel primo mese

Un po' come la squadra che si presenta ai nastri di partenza della serie A, con obiettivi realistici e poi cammin facendo allarga le sue prospettive, così il Mudet di Alba, inaugurato lo scorso 13 ottobre, dopo i buoni risultati del primo mese, sta già cercando di capire come organizzare il futuro e ampliare la propria visibilità.

"Siamo molto soddisfatti di come le persone abbiano recepito il Museo del Tartufo. Nel primo mese abbiamo avuto 2500 visitatori: hanno molto apprezzato la possibilità di usufruire di un percorso flessibile, che permette di approfondire le tematiche secondo il proprio livello di interesse".

L'obiettivo è quello di fare del museo un centro pulsante per i turisti in ogni periodo dell'anno, ma anche una risorsa per il territorio. Aggiunge Bolla: "Continueremo a tenere il museo aperto tutti i giorni e vogliamo usare la sede per incontri di approfondimento riguardanti il tartufo, ma non solo. Nelle scorse settimane abbiamo ospitato delle delegazioni internazionali e un open day con 200 persone del settore turistico ricettivo".

A colpire i visitatori, oltre ovviamente agli iconici scatti realizzati ad hoc del celebre fotografo Steve McCurry, sono i piccoli dettagli e le curiosità che raccontano il tartufo. "Sono interessati a tutto ciò che riguarda il profumo e la sua conservazione. E chiedono spesso più informazioni sul 'tartufo dell'anno". E, infatti, stiamo cercando di sviluppare una comunicazione che faccia conoscere il Museo anche attraverso queste curiosità. Nel breve periodo vogliamo rendere il Mudet un'attrazione stabile e centrale nelle visite turistiche, poi ci impegneremo per farlo dialogare con le altre realtà museali cittadine e del territorio", conclude l'assessore.

Il Mudet si trova all'interno dell'edificio circostante il Cortile della Maddalena, complesso storico cittadino che si affaccia su via Maestra. Il visitatore può scoprire un percorso espositivo suddiviso in quattro sezioni tematiche. Le dieci sale, attraverso uno spazio laboratoriale, raccontano il mondo del tartufo lungo 140 metri di illustrazioni grafiche tematiche, dispositivi multimediali e oltre cinquanta oggetti tematici esposti.

Il Museo è aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 19, con ultimo ingresso consentito alle ore 18.30 (per info e biglietti: https://visitalba.eu/mudet/)