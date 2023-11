Il Vallauri per il lavoro, il Cocito per l’università: scuola per scuola la lista dei migliori istituti della Granda

Come era stato per le ultime edizioni anche quest’anno si evidenzia una gran qualità di formazione in tutti i plessi scolastici della provincia di Cuneo, sia in termini di preparazione per chi vorrà continuare gli studi, sia per chi desidera entrare nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda un percorso con finalità universitaria la scuola ad aver ottenuto l’indice più alto è l’indirizzo scientifico del Cocito di Alba. Mentre sull’inserimento nel mondo del lavoro il miglior risultato lo ottiene il Vallauri di Fossano, per quanto riguarda sbocchi lavorativi nel settore tecnico economico.