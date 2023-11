All'Open Baladin di Cuneo una mostra fotografica sul Ladakh

Da tempo sono in corso progetti principalmente legati al mondo dell'istruzione, dalla primaria in su, e che contribuiscono alla didattica, alle strutture, alle necessità dei docenti e così via.

L'appuntamento è per venerdì 24 novembre all'Open Baladin di Cuneo alle 18, quando, nell'occasione della inaugurazione della mostra fotografica tematica, il pubblico verrà introdotto alle caratteristiche del paese e del lavoro svolto da Orientamenti in oltre quindici anni.

"E ora torniamo in Italia.

Come riflessione finale su questi nostri 3 mesi in Ladakh vi propongo una sorta di consuntivo finale che sintetizza in poche parole il risultato della presenza di Orientamenti in Ladakh nel 2023.

È una sintesi asettica che non considera il percorso e il metodo e i meriti non materiali dei nostri interventi.

Su questi ultimi ho già proposto qualche riflessione ma il dibattito è sempre aperto fra di noi e sicuramente appassionante.

Non è sempre facile distinguere fra quanto cerchiamo di renderci utili, le nostre buone e ragionate intenzioni, e la misura con cui riusciamo concretamente ad impattare nelle diverse situazioni dei tanti villaggi dove lavoriamo; è un dovere impegnativo e richiede tutta la nostra capacità critica lontana da ogni sentimentalismo o illusione.

Mi riferisco ovviamente ad un impatto percepito positivamente soprattutto dai ladakhi ma anche coerente con le convinzioni della nostra Associazione.

Di Lamayuru e dei suoi risultati nei 16 anni trascorsi ho già trattato.

Anche per Kanji e la Youl school di Turtuk ho già condiviso qualche riflessione.

Qui vorrei provare a completare il quadro complessivo delle iniziative in corso in Ladakh, oggetto di assoluta coprogettazione con i relativi responsabili e finanziate da Orientamenti per l'anno 2023 limitandomi ai dati essenziali, per individuare una schematica dimensione complessiva dei progetti di quest'anno.

Scuola di Lamayuru: finanziamo il salario annuale a 3 insegnanti più un incarico più breve per materie importanti, hindi, non coperte da personale messo a disposizione dal governo.

Inoltre finanziamo 1 mese di corsi invernali per tutti gli studenti a febbraio, periodo di chiusura delle scuole più altri interventi minori per studenti più svantaggiati economicamente.

Scuola primaria Youl di Turtuk : paghiamo salario di 2 insegnanti per tutto l'anno.

Scuola di Takmachik: anche per loro finanziamo il salario di un insegnante di materie non coperte da personale in servizio.

Scuola di Kanji: pagato le scarpe dell'uniforme per tutti gli studenti, una parte di arredo delle classi, una pompa elettrica per il rifornimento dell'acqua agli studenti e un sostegno particolare ad una ragazza con famiglia indigente.

Ostello di Saboo: paghiamo il salario annuale della warden e di una assistente per questi studenti orfani o con famiglie difficili, provenienti da villaggi remoti soprattutto del Changtang.

Borse di studio: paghiamo 6 contributi annuali per le spese di soggiorno fuori casa a ragazzi del college meritevoli e con famiglie deboli economicamente provenienti da villaggi remoti.

Ci sono state richieste recentemente altre 5 borse di studio per altrettanti ragazzi in simili condizioni.

Le valuteremo al nostro ritorno in base alle disponibilità di budget.

Turtuk Valley School: valuteremo la prosecuzione del finanziamento di 2 insegnanti non appena avremo l'esatta comunicazione su quanti ragazzi frequentano senza poter pagare la retta (difficoltà economiche che come sempre chiederemo al Sarpanch, il sindaco, di attestare)

Scuola/ostello di Diskit : abbiamo in carico la retta di 12 studenti, di cui 2 già in carico come sostegno a distanza da parte di altrettanti soci.

Questo non tiene conto ovviamente delle tante attività che svolgiamo in Italia.....ma è un'altra storia e un altro lavoro che inizieranno anche quest'anno poco dopo il nostro ritorno in Talia

Siamo partiti ieri da Delhi in pieno clima esaltato per l'avvio della riunione dei G20 che l'India e il suo governo hanno fortemente voluto per celebrare la loro potenza economica.

In questi giorni la città grondava contraddizioni e disparità, lavori di pulizia, restyling, sgombero degli indesiderati ( per i cani anche con eliminazioni vere e proprie ), luminarie tricolori sui percorsi di transito delle delegazioni..... quel di cui si vergognano nascosto nelle altre zone da cui i delegati saranno tenuti a debita distanza.

Lì del G20 si vedono solo i cartelloni trionfalistici con la faccia rassicurante e suadente del premier.... a cui in verità nessuno presta veramente attenzione. L'unico vero interesse dei più è quello sulle tante chiusure e restrizioni della circolazione imposte in questi giorni......