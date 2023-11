I Fratini di Bra invitano ad un nuovo incontro della serie “Così pregava Francesco”

Presso il convento dei Frati cappuccini di Bra, proseguono gli incontri dal titolo “Così pregava Francesco”. Questi cenacoli francescani per il 2023/24 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 15 con un commento, per poi proseguire con i vespri ed un momento di fraternità nei locali del convento. Il tema di domenica 3 dicembre sarà “Ti adoriamo Signore Gesù Cristo in tutte le chiese”.