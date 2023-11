Terminati a Dronero i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in pazza Marconi

A Dronero, sono terminati in questi giorni i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in pazza Marconi. Si è trattato dell’ultimo dei tre interventi previsti per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale unico dell’area.



I primi due avevano riguardato l’abolizione di un paio di attraversamenti pedonali prospicienti la piazza e localizzati in una posizione cieca, causa la presenza degli edifici.



“Questi attraversamenti non erano regolamentari - spiega il comandante della polizia municipale Oreste Uberto - devono infatti essere ad almeno cinque metri dalle intersezioni, oltre al fatto che erano molto pericolosi.”



L’intervento di inserimento dell’unico attraversamento pedonale che accede direttamente al giardino della piazza, con successivo inserimento di un impianto di illuminazione a protezione, aveva portato a ripensare e riqualificare tutta la circolazione della stessa, compresi i parcheggi.



Entro la fine dell’anno è previsto un nuovo, quarto intervento, molto importante per la sicurezza: l’attraversamento pedonale unico, infatti, farà parte di uno dei nuovi punti di sorveglianza dell’impianto comunale. Nuove telecamere sono quindi in arrivo.