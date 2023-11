Giocatore aggredito in terza categoria, il vicepresidente regionale Lnd: "Fatti gravissimi, ma il movimento è sano"

Le parole escono a fatica. Si cerca di mettere insieme i tasselli di un episodio gravissimo avvenuto dopo la fine di Accademia Calcio Alba e la Giovanile Genola 05. Un giocatore fossanese colpito ha subito la frattura della mandibola. Enrico Giacca, vicepresidente regionale della Lega nazionale dilettanti piemontese, riflette sull'ultimo di una serie di episodi che poco hanno a che fare con lo sport.

Cosa si sente di dire?

"Sono sconcertato, sono episodi che fanno male a tutto il sistema e che non sono commentabili. Non è pensabile vedere le ambulanze arrivare su un campo da calcio per un'aggressione. Giovedì ci sarà il referto e la giustizia farà il suo corso, ma punire i colpevoli è solo uno dei passi necessari".

C'è un problema culturale?

"Sicuramente, ma ci stiamo muovendo bene, anche con l'aiuto del Settore Giovanile Scolastico. Ci sono premi per il Fair Play, progetti di sensibilizzazione nelle scuole, incontri di approfondimento e di ascolto con le società e gli arbitri. Probabilmente non basta, ma si tratta di episodi sporadici".

Sembra fiducioso nonostante tutto.

"Il calcio giovanile è sano e ci sono tanti esempi virtuosi. Chi si macchia di comportamenti violenti non è degno non solo del calcio, ma in generale dello sport e deve essere allontanato qualunque sia il suo ruolo".

Cosa si aspetta?

"Che la giustizia faccia il suo corso e che lo sport continui a divertire, insegnare, con la giusta e sana dose di competizione. Di certo bisogna continuare a vigilare e a sensibilizzare i più piccoli sull'importanza dei valori e sulla vera essenza dello sport, per trasmettere messaggi ed esempi positivi e formativi".