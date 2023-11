La famiglia Ferragni innamorata delle Langhe: Valentina a pranzo alla locanda in Cannubi di Barolo

A due settimane di distanza la sorella Valentina, che conta oltre 4 milioni di followers sul suo profilo Instagram, è tornata insieme al fidanzato Matteo Napoletano, negli splendidi panorami patrimonio dell’umanità per l’Unesco.

Questa volta ha avuto modo di ammirare la bellezza di Barolo con un pranzo presso la locanda in Cannubi e una visita pomeridiana a La Morra, prima di dirigersi a Torino, in direzione Allianz Stadium per il derby d’Italia contro l’Inter.