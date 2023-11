Delegazione di scienziati cinesi e italiani alla scoperta del territorio albese e delle sue eccellenze enogastronomiche

Anche la città di Alba ha accolto, nei giorni scorsi, gli ospiti dell’incontro bilaterale tra l’Institute of High Energy Physics della Chinese Academy di Pechino e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si è tenuto a Barolo. La delegazione cinese e italiana, durante il confronto sui progetti comuni che hanno prodotto in questi anni rilevanti risultati scientifici, ha dedicato una parte significativa del tempo trascorso in Langa alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

Il consigliere comunale delegato all’Agricoltura Mario Sandri ha accompagnato il gruppo di ospiti coordinato dal professor Marco Maggiora, direttore dell’IHEP-INFN Joint Laboratory, in visita al castello di Grinzane Cavour e nella chiesa di San Giuseppe ad Alba, accolti dal vicepresidente dell’associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato Giuseppe Rossetto e dal direttore Roberto Cerrato. L’associazione ha voluto ricordare in questa occasione anche il gemellaggio in corso con la Cina e le risaie di Honghe Hani nella Provincia dello Yunnan dal 2019, in base agli accordi suggellati a Roma tra Italia e Repubblica Popolare Cinese.

Il gruppo, grazie al contributo dell’Associazione Comuni del Moscato, ha avuto anche modo di scoprire il Moscato d’Asti e il progetto “Sorì Eroici”, che promuove i produttori che con i loro vigneti sfidano pendenze ed esposizioni proibitive.

Il consigliere con delega all’Agricoltura Mario Sandri: “E’ stato un onore per il nostro territorio accogliere luminari della comunità scientifica internazionale che hanno scelto le nostre colline per confrontarsi sui progetti portati avanti insieme tra Italia e Cina. Più comuni e realtà locali sono state coinvolte per far conoscere alla delegazione durante i giorni di permanenza le tante eccellenze locali. Un’accoglienza corale che ci sembra sia stata molto apprezzata dai nostri ospiti”.