Fondo Innovazione ISMEA, Confagricoltura Cuneo amareggiata per i disservizi informatici

“Si era creata in queste settimane una motivata attesa nei confronti del Fondo Innovazione promosso da ISMEA, ma ieri – lunedì 27 novembre – all’apertura del caricamento on line delle domande, quasi nessuna azienda agricola è riuscita a inserire la propria istanza sul portale dell’istituto a causa di problemi informatici che hanno reso vani molti tentativi. Siamo amareggiati perché si tratta di interventi importanti a favore dell’ammodernamento del settore e perché la sola preparazione del dossier richiesto ha comportato alle imprese agricole uno sforzo non indifferente in termini di modulistica e burocrazia annessa. Confagricoltura, nella persona del presidente Massimiliano Giansanti, si è da subito attivata per un primo confronto con ISMEA e altrettanto sta facendo con il Ministro delle Politiche Agricole per fare presente le proprie richieste”.

Così il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio, interviene per denunciare i disservizi che hanno interessato l’apertura del Fondo Innovazione, l’intervento a sostegno della produttività delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura messo a punto dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Il Fondo innovazione finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti. La dotazione finanziaria per l’anno 2023 ammonta a 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

Dai primi riscontri sono state caricate, in tutta Italia, quasi 2.000 domande, che superano di un terzo la dotazione per il 2023, a fronte dei 270.000 utenti che hanno tentato di collegarsi.