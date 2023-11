Le rose gialle di Zonta Cuneo per le donne vittime di violenza alla rotonda di corso Francia

Rose gialle per le donne vittime di violenza. Le hanno posate ieri mattina, data che ruota intorno alla Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, le socie del club Zonta Cuneo, accanto alla lapide della rotonda di corso Francia.

Presente con loro l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune Cristina Clerico.

I fiori “ come una preghiera”, vogliono ricordare donne che non ci sono più, vittime della violenza di genere e l’iniziativa si ripete ogni anno dall’inaugurazione della rotatoria, adottata dal sodalizio nel 2016.

“Vogliamo far sentire il nostro no contro la piaga che continua ad affliggere tristemente la nostra società. E, non solo oggi, ma ogni giorno dell'anno, il nostro pensiero e il nostro obiettivo sono rivolti a vincere questa guerra”. - ha sottolineato la presidente Bianca Marchet Fenoglio.

Tra le iniziative del sodalizio femminile cuneese, è stato un successo di partecipazione l’appuntamento del “caffè musicale” domenica 26 novembre, alla panchina rossa dei giardini Fresia (ex zoo) di Cuneo. Un commovente ricordo per le donne vittime di violenza, sottolineato dall’emozione dei canti eseguiti dall’Ensemble Feel Armonia. Un repertorio di brani popolari dall’Europa all’India, all’Africa che hanno colto i temi più significativi dell’universo donna con l’apice nel famoso “Cancion sin miedo - canzone senza paura”, inno messicano delle lotte che tocca nel profondo per parole e sonorità.

Successo anche per la proiezione in mattinata per le scuole ( mercoledì 22 novembre) del docufilm “Libere di vivere”, prodotto da Global Thinking Foundation, associazione che sempre con Zonta Cuneo, ha portato al Museo diocesano, visitabile fino all’11 dicembre, la mostra “Lbere di vivere”: originali fumetti che parlano di partecipazione e inclusione attraverso una educazione civica e finanziaria per scongiurare la violenza economica di genere.

Le iniziative del sodalizio femminile cuneese sono state inserite nella rassegna “8 marzo è tutto l’anno” organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo.