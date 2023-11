Sabato 2 dicembre al Teatro Milanollo di Savigliano lo spettacolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI

L’associazione Noi con Voi ODV è lieta di presentare una bella e coinvolgente serata di beneficienza. Sabato 2 dicembre p.v. presso il Teatro Milanollo (Piazza Turletti, 7, Savigliano) alle ore 21 si terrà lo spettacolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI. L’ingresso sarà libero con raccolta di offerte che saranno interamente destinate al progetto in cui l’associazione si sta impegnando maggiormente al momento.

Lo spettacolo offrirà una rappresentazione di musica, teatro e danza grazie alla collaborazione di più realtà artistiche. Infatti, avremo il piacere di vedere sul palco gli amici del gruppo saviglianese “4sangiu”, gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’Accademia Teatrale Toselli di Cuneo e le allieve della scuola di danza saviglianese “Out of dance”. Come preannuncia il titolo della serata vedremo rappresentato il capolavoro francese “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Nel pensare all’organizzazione della serata sono stati coinvolti anche i bambini della scuola primaria IC Papa Giovanni XXIII chiedendo loro di produrre dei disegni riguardanti l’opera letteraria che verranno proiettati a teatro e faranno da cornice allo spettacolo. Inoltre, saranno esposti e visibili nella mostra allestita presso la Biblioteca Civica Luigi Baccolo di Savigliano dal 5 dicembre al 5 gennaio p.v.. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) WhatsApp: Luca (3400789292), Chiara (3804742193), info@noiconvoi.org.

Un desiderio che ha guidato la messa in scena dello spettacolo è stata una particolare attenzione al tema dell’accessibilità. Infatti, ogni momento sia parlato, sia cantato sarà segnato in LIS (Lingua Italiana dei Segni) in modo da poter aprire le porte alla comunità dei sordi. Questo traguardo di cui siamo particolarmente orgogliosi è stato possibile grazie all’intervento degli interpreti LIS volontari. Inoltre, alle persone ipoacusiche che però non comprendono la LIS, verrà consegnato un opuscolo che riporterà pedestremente il copione della serata. Infine, per le persone ipovedenti e cieche ci saranno le audiodescrizioni delle parti proiettate. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Monica (3401825937).

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto al “Campo profughi- La culla degli sfollati” della Città di Kaya, Burkina Faso. Lo scopo del progetto è assicurare al maggior numero possibile di bambini il diritto fondamentale all’istruzione. In che modo? Fornendo un kit scolastico ai bambini, procurando loro un pasto al giorno, beni di prima necessità (sapone, stuoia e coperte) e provvedendo allo stipendio degli insegnanti che vanno a tenere le lezioni direttamente nel campo profughi. Oltre a questa attività diretta sul campo Noi con Voi sta costruendo una vera e propria scuola in muratura per 6 classi da 60 bambini, interamente finanziata dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese.

Vi aspettiamo tutti, fiduciosi di poter condividere con voi questa serata di festa, arte e solidarietà.

L’Associazione Noi con Voi ODV

