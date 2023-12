Fidapa Bpw Italy- Sezione di Alba in campo per la giornata mondiale dei diritti umani

Tale dichiarazione sancisce, tra l’altro, libertà e uguaglianza per tutti alla nascita, diritto alla vita, a non essere sottoposti a torture, diritti al movimento, diritto d’asilo, di pensiero e di libera opinione.

Eleanor Roosevelt è considerata, in parte, l’artefice della Carta, questa donna coraggiosa per tutta la vita si è battuta per i diritti civili delle donne, delle minoranze, dei diritti degli afro americani, per un sistema di istruzione, relazioni e politiche di cooperazione: “Se vuoi la pace, proponi la pace”.