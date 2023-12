Nuova ZTL a Savigliano: il centro storico si trasforma con varchi elettronici, telecamere e limitazioni d'accesso

Dopo le festività natalizie, da lunedì 8 gennaio, nel centro storico di Savigliano entrerà in funzione la Zona Traffico Limitato che dividerà il traffico in due aree, poste nel cuore della città: il settore A che comprende piazza del Popolo est, via Alfieri via Grassi, via Cambiani, piazza Cesare Battisti, via Ferreri nord e il settore B che comprende, invece, via Tapparelli e via Ferreri sud.

L’area pedonale urbana (Apu), invece, interesserà solo il tratto di via Torino compreso tra piazza del Popolo e via Ayres.

I dettagli del nuovo sistema saranno illustrati domani sera, giovedì 30 novembre alle 21 alla Crusà Neira.

Inoltre, da alcuni mesi, sono stati installati, nelle zone interessate, i cartelli stradali che indicano la Zona a traffico limitato, attualmente coperti da sacchi di plastica.

Una volta che entrerà in vigore nel centro storico si potrà accedere solamente con l’autorizzazione, sotto l’occhio vigile delle telecamere che controlleranno le targhe delle auto.

Saranno attivati poi dei display informativi posti sui varchi (e visibili arrivando in auto) sui quali si potrà leggere il messaggio “Ztl attiva” oppure “Ztl non attiva”, a seconda dell'orario.

Spariscono quindi i vecchi dissuasori, che da tempo non funzionavano più e al loro posto ci saranno dei cartelli elettronici per spiegare agli automobilisti le restrizioni al transito.

La sperimentazione durerà due mesi: dall’8 gennaio al all’8 marzo, periodo durante il quale non verranno effettuate multe e verrà verificato il corretto funzionamento del sistema e l’eventuale presenza di anomalie nella rilevazione degli accessi non autorizzati.

A partire dal 9 marzo scatteranno invece le sanzioni e la zona a traffico limitato entrerà a regime con piena funzionalità.

Gli accessi non autorizzati saranno sanzionati in modo automatico, attraverso la rilevazione delle targhe, tramite varchi elettronici nel “quadrilatero" del centro storico compreso tra via Roma all’incrocio con via Torino e via Alfieri (nella cosiddetta zona del ‘molo’) e via Tapparelli.

La Ztl sarà indicativamente attiva durante il mercato, negli orari di entrata e uscita dalle scuole e nei fine settimana.

L’Apu, area pedonale urbana di via Torino, funzionerà dal sabato sera alla mezzanotte della domenica.

Il divieto di transito, ad eccezione delle categorie autorizzate, è:

ORARI DI ATTIVAZIONE DEL VARCO ELETTRONICO ZTL settore A

(piazza del Popolo - via Alfieri - via Grassi - piazza Battisti - via Ferreri nord)

Dal 1° settembre al 31 maggio di ogni anno:

da lunedì a sabato: dalle 7,45 alle 8,15 e dalle 12,15 alle 12,45; scuole

da lunedì a venerdì: dalle 15,45 alle 16,15; scuole

martedì e venerdì: dalle 7,45 alle 12,45, in concomitanza con il mercato;

giorni prefestivi: dalle 20 alle ore 24 ;

giorni festivi: dalle 0 alle ore 24.

Dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno:

dal lunedì al sabato: dalle 20 alle 24;

martedì e venerdì: dalle 7,45 alle 12,45, in concomitanza con il mercato;

domenica e giorni festivi: dalle 0 alle 24.

ORARI DI ATTIVAZIONE DEL VARCO ELETTRONICO ZTL settore B

(via Tapparelli - via Ferreri sud)

Orario annuale:

giorni feriali: dalle 0 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 24;

giorni festivi: dalle 0 alle 24.

L’accesso a Piazza Santarosa per i residenti e per il carico/scarico merci è consentito solo attraverso il varco di via Luigi Gandi o via Sant'Andrea, più vicino al luogo di destinazione.

LE ESENZIONI

Si deve tenere conto che con la nuova Ztl scadranno tutte le precedenti autorizzazioni.

Per i nuovi permessi è necessario rivolgersi all’ufficio di Polizia Locale utilizzando i moduli scaricabili dal sito del Comune di Savigliano al seguente link:

https://www.comune.savigliano.cn.it/servizi/moduli/moduli_fase01_bis.aspx?mp=1&fn=6&Campo_75=01/11/2023&CampoRicerca_75=&Campo_78=&Campo_126=109&AggiornaDB=Cerca

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

Quinquennale: avrà una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

Successiva: sarà rilasciata o inserita a seguito di istanza o autocertificazione e presentata tassativamente entro 120 ore (5 giorni) dal momento in cui è avvenuto il passaggio sotto il varco di controllo elettronico.

Preventiva: verrà rilasciata su istanza di parte, presentata tassativamente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del richiesto periodo di transito; sarà valida per un arco temporale stabilito, previa valutazione e nulla osta dell’ufficio competente o del Comando di Polizia Locale e potrà essere concessa solamente per valide e comprovate motivazioni.

I veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali vanno autorizzati dal Comando di Polizia Locale.

Per informazioni 0172710253 – ztl@comune.savigliano.cn.it.

AUTORIZZAZIONI ALLA SOSTA

I parcheggi all’interno dell’area Ztl sono fruibili senza pass od altra autorizzazione sia ai veicoli che vi abbiano acceduto quando i varchi elettronici di rilevamento automatico delle targhe sono spenti, sia ai veicoli dei titolari in possesso di autorizzazione per l’accesso alla Ztl.

DURATA E VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO

Le autorizzazioni al transito ordinarie hanno validità quinquennale (60 mesi dalla data di registrazione da parte dell’ufficio Ztl), quindi dovranno essere rinnovate alla scadenza, se sussistono i requisiti che ne danno diritto, con la medesima procedura.

Per il rinnovo delle autorizzazioni scadute, si dovrà inviare la domanda con compilazione di apposito modello reperibile dal sito web istituzionale della Città di Savigliano o allo sportello dell’ufficio Ztl, nelle modalità da quest’ultimo impartite, tel. 0172710253, via e-mail a: ztl@comune.savigliano.cn.it.

Se non sono intervenute modifiche, si potranno confermare i dati e gli allegati inseriti nella prima registrazione.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito:

comune.savigliano.cn.it/servizi