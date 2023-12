Savigliano, tanti giovani per la caccia al tesoro in biblioteca

In biblioteca non si corre! Quasi mai. Si è svolta con successo, nei giorni scorsi, una caccia al tesoro tra gli scaffali e i corridoi della “Luigi Bàccolo”, iniziativa che coinvolto alcuni alunni degli Istituti Comprensivi “Papa Giovanni XXIII” e “Santorre di Santarosa”. Tra domande sulla biblioteca, mappe, ricerca di indizi e tanto divertimento.

«L'entusiasmo e la voglia di scoprire che i ragazzi hanno messo in questa attività – spiegano dalla biblioteca civica saviglianese – ci hanno ricordato quanto il vero tesoro sia poter condividere tempo e idee con i più giovani».

Intanto, numerose sono le attività che attendono la Biblioteca civica per le Feste. Uno su tutti – già sold out – è “Gli spiriti del Natale”, in programma domenica 10 dicembre. Si tratta di uno spettacolo itinerante, gratuito e per famiglie, ispirato all'opera di Dickens. L'evento è curato da Claudio Del Toro-Teatro Società, con la collaborazione del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio.