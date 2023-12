Lutto nel Monregalese per la piccola Chloe, affetta da una rara malattia

Non ce l'ha fatta la piccola Chloe, la bambina monregalese, nata il 14 aprile del 2020, che da anni lottava contro una patologia rarissima, di difficile classificazione e cura, che le causava crisi respiratorie, epilettiche e per la quake aveva subito un intervento che le consentisse di alimentarsi attraverso una PEG.

Una storia dolorosa, ma anche di sorrisi e solidarietà perché, la mamma di Chloe, Elena, ha condiviso fin dalla nascita della sua bambina, giorno per giorno, aggiornamenti con una grande comunità che è nata sui social per sostenere la famiglia.

Dalle preghiere alla solidarietà, infatti, sono state diverse le raccolte fondi che sono state sostenute a favore della famiglia della piccola, per poter acquistare farmaci e materiali che potessero essere utili a Chloe.

Chloe è mancata oggi, mercoledì 29 novembre, all'ospedale di Mondovì.

"Vola alto amore mio, più alto che puoi, sei libera": il messaggio che la mamma ha condiviso su Facebook con le persone che in questi anni hanno sostenuto il loro percorso.

Lascia un grande vuoto nella sua famiglia, che l'ha molto amata, i genitori Elena e Gianni, la sorella e il fratello maggiori.

Per chi volesse dare un ultimo saluto a Chloe, domani alle 19, sarà recitato il Santo Rosario nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Mondovì dove, venerdì alle 14.30, si svolgeranno i funerali. Per richiesta della famiglia non fiori, ma opere di bene. L'invito, inoltre, per chi volesse, è quello di far volare tanti palloncini bianchi in ricordo di Chloe. Chi vuole aderire può rivolgersi a UniversoParty, l'ordine può fatto di persona nel negozio di corso Statuto o telefonicamente, pagando a distanza con Satispay. Tel. 0174 490212