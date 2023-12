A Savigliano sulle tracce di Giovanni Virginio Schiaparelli

In occasione della Giornata Internazionale dello Spazio, sabato 16 dicembre il Comune di Savigliano – in collaborazione con l’Ufficio Turistico – torna a proporre un appuntamento alla scoperta della città sulle tracce del celebre astronomo saviglianese Giovanni Virginio Schiaparelli.

Per tutta la sua vita, lo studioso fu molto amato dai concittadini. Dopo la morte, vollero onorarlo in vari modi. Per questo, nel 1913 il figlio decise di ringraziare Savigliano donando alle neonate collezioni civiche una serie di cimeli della vita e dell’attività di Schiaparelli.

La visita inizierà dunque alle 15 proprio dal Museo Civico, dove sono conservati gli oggetti della donazione ,per proseguire con una passeggiata nei luoghi che ricordano l'illustre saviglianese.

In periodo natalizio, poi, non mancherà un accenno alle comete che segnarono tutta la vita dell’astronomo. La visita è offerta dal Comune di Savigliano.

Per le prenotazioni scrivere a iat.savigliano@coopculture.it.