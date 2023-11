Bra, si cercano volontari per il progetto “Compitando” alla scuola Montalcini

Si ripropone anche nell’anno scolastico 2023/24 il progetto “Compitando” che dallo scorso anno si svolge presso la primaria “Rita Levi Montalcini” a Bra. Si tratta di una iniziativa di volontariato che ha lo scopo di aiutare e sostenere le famiglie più in difficoltà, individuate anche dalla scuola, nelle attività di studio e compiti dei loro figli, in un clima disteso e informale, valorizzando la relazione e la comunicazione fluida. L’attività di sostegno didattico è però solo uno degli scopi del progetto: si cerca infatti di costruire una più ampia alleanza tra famiglie, scuola e territorio.



Il progetto comunale si avvale della collaborazione dei volontari del Servizio civico volontario di Bra e delle studentesse del Liceo delle Scienze Umane “Giolitti-Gandino” impegnate in percorsi di alternanza scuola-lavoro.



Quest’anno, grazie ai lavori effettuati all’interno del plesso scolastico, lo spazio a disposizione degli alunni e dei volontari che li assistono nei pomeriggi in cui non c’è il rientro obbligatorio è cresciuto, con la conseguente necessità di reperire nuovi operatori. Per questo il Comune cerca persone disponibili a prestare servizio volontario nell’affiancare i ragazzi i lunedì e venerdì dalle 14 alle 16,30.



Il progetto verrà illustrato a tutte le persone interessate in un incontro pubblico che si svolgerà lunedì 11 dicembre alle 11 presso la Sala del Consiglio comunale in Municipio. Chiunque volesse donare il proprio tempo a favore dei giovani studenti può contattare l’Ufficio Scuola chiamando lo 0172-438225 o scrivendo a ufficio.scuola@comune.bra.cn.it.