Alba, sta per nascere un festival letterario dedicato al giallo

Il comune di Alba sta programmando un festival letterario incentrato sul giallo. Alba Noir Festival, vuole evidenziare l’importanza dell’ambientazione di un romanzo giallo, dove la tensione del crimine più efferato, viene stemperata dalla descrizione di un luogo o di una situazione di quotidianità. Un meccanismo per portare i lettori a riconoscere o ricordare, luoghi o situazioni vissute.

Un’alchimia dispensata dall’evocazione di un luogo, utile a condurre il lettore alla scoperta di un luogo o di un evento, in modo inatteso. Le Langhe, magiche, avvolte dalle nebbie autunnali, il Roero con le rocche mistiche, illuminate dalla luna, sono luoghi vocati per natura all’ambientazione di racconti noir.

“ALBA NOIR FESTIVAL” è una manifestazione che si propone di raccontare e far scoprire agli appassionati della letteratura “gialla ”l’importante ruolo che ha un luogo nella creazione di un racconto. I nostri paesaggi carichi di storia, rinomati e conosciuti in tutto il mondo,capeggiati da sua “maestà” il tartufo, hanno molto da raccontare.

Ma i libri gialli, possono diventare la nuova frontiera per fa conoscere questiterritori? Sicuramente sì. Il genere giallo o noir è avvincente quanto misterioso e ben silega al nostro territorio, pensiamo ad un’alba invernale nelle Langhe e nelMonferrato o la nebbia che aleggia tra i ripidi pendii dei costoni scoscesi dellerocche del Roero. Una chiave di lettura particolare, misteriosa, ben dettagliata, ma soprattuttointrigante! Un modo insolito per raccontare un paese, una via, una piazza, un bar, appuntotingendoli di giallo, con lo scopo di incuriosire a tal punto il lettore, da indurlo ascoprirli e viverli.