Ad Alba un laboratorio artistico per bambini con Marija Markovic

Si terrà sabato 9 dicembre dalle 15 alle 16 presso l’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30 il laboratorio artistico per bambini CHE MACCHIA! ideato e condotto dall’illustratrice e grafica Marija Markovic.

“Tutto il mondo che ci circonda è composto da forme di diverse misure e colori - spiega Marija -. Il laboratorio, dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni, ha come principale obiettivo quello di far esplorare le forme. Si stimola la capacità di osservazione del bambino, l’attribuzione logica di un significato. A ogni bambino verrà dato un supporto con una forma disegnata. La forma dovrà essere esplorata, completata e colorata dandole un nome. A che cosa assomiglia? Che cosa può essere? Può essere inserita in un contesto? Infine tutti i disegni realizzati saranno messi insieme formando un albero costruito attraverso l’immaginazione dei bambini. Attraverso giochi che favoriscono abilità di tipo percettivo-visivo e di tipo logico, aiutiamo il bambino ad osservare, riflettere e a scoprire anche nelle cose più semplici la FORMA”.

La mostra di illustrazioni originali tratte dal libro Dove vanno a finire le macchie? di Marija Markovic, sarà visitabile sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 14 alle 18 presso i locali dell’Associazione Alec.

Il laboratorio, con posti limitati, è gratuito e i materiali già inclusi. Per info e iscrizioni: 375.7216076.

Marija Markovic è illustratrice e grafica, è autrice di “Se tu vuoi, tu puoi”, Edicolors 2016 e “Dove vanno a finire le macchie”, Pathos Edizioni, 2022, in collaborazione con la Cooperativa E.R.I.C.A. ha prodotto e illustrato la collana ambientale di Silent Book “KATY-KAT”, ha illustrato il libro “Petali”, Milena Edizioni, 2016. Ideatrice e conduttrice di laboratori artistico/espressivi per bambini.