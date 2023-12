A Savigliano tutto pronto per la sperimentazione con varchi elettronici della Ztl

Sono ormai stati tutti messi a punto i dettagli per la nuova Ztl del Centro Storico con varchi elettronici e l'Area Pedonale Urbana di via Torino, la cui sperimentazione partirà dal prossimo 8 gennaio, appena terminate le Festività.

La Ztl, nelle scorse ore, è stata oggetto di una serata alla Crosà Neira aperta alla cittadinanza, che ha visto “in cattedra” il Comandante della Polizia Locale di Savigliano-Unione Terre della Pianura Rocco Martini.

La Zona Traffico Limitato comprenderà un “Settore A” (piazza del Popolo est, via Alfieri, via Grassi, via Cambiani, piazza Cesare Battisti, via Ferreri nord) ed un “Settore B” (via Tapparelli e via Ferreri sud).

«Cambierà il sistema – spiega il Comandante Martini –. Mentre prima c'erano i dissuasori meccanici che chiudevano le strade, ora avremo i varchi elettronici che controlleranno le targhe e gli orari di accesso dei veicoli. Il funzionamento sarà semplice. I display informativi posti sui varchi (e visibili arrivando in auto) mostreranno il messaggio “Ztl attiva” in rosso oppure “Ztl non attiva” in verde, a seconda dell'orario».





Dall'8 gennaio, tutte le autorizzazioni al transito precedentemente rilasciate decadranno: tutti gli aventi diritto dovranno fare nuovamente domanda per ottenere il pass. La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano e deve essere inviata a ztl@comune.savigliano.cn.it, oppure consegnata direttamente presso il Comando di Polizia Locale di via Togliatti.





«Nell'homepage del sito internet del Comune di Savigliano – evidenzia Rocco Martini – è stata predisposta (alla voce “Approfondimenti”) un'apposita sezione in cui poter trovare risposta a dubbi e perplessità. Dagli orari di attivazione alle tipologie di autorizzazione al transito. Invitiamo la cittadinanza a consultarla».





Dopo un primo periodo sperimentale di due mesi, utile per verificare il corretto funzionamento del sistema e l’eventuale presenza di anomalie nella rilevazione degli accessi non autorizzati, dal 9 marzo la Ztl entrerà nella piena funzionalità e gli accessi non autorizzati saranno sanzionati in modo automatico.