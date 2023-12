Depetris Riccardo, chocolate maker di Revello trionfa all’International Chocolate Awards

Domenica 26 novembre 2023 presso Villa Castelletti a Signa vicino a Firenze si sono svolte le cerimonie finali di premiazione dei campionati mondiali di cioccolateria, gli International Chocolate Awards.

A contendersi i premi i migliori chocolate maker (produttori di cioccolato) e i migliori cioccolatieri provenienti da ogni parte del mondo. Requisiti richiesti l’utilizzo dei migliori cacao processati con particolare attenzione, nel rispetto della materia prima e di tutto il comparto del mondo del cioccolato e del cacao. Alla fase finale potevano accedere solo coloro che nell’arco dell’anno abbiano superato i vari concorsi regionali, nazionali, continentali e per ultimo raggiungimento fase finale.

La giuria era presieduta dai 3 fondatori dell’International Institute of Chocolate and Cacao Tasting: Monica Meschini (Italia) - Martin Christy (Gran Bretagna) - Mariciel Presilla (USA) ed ha determinato l’assegnazione a Depetris Riccardo di 10 premi tra cui spiccano 2 Oro, la Tavoletta Viola Mirtillo – SPECIAL per la Tavoletta Viola Mirtillo - Depetris I Ciculate’/Cioccolato del Monviso per la valorizzazione dei prodotti locali e la Pralina l’Alternative - Pataxte realizzata con cacao theobroma bicolo - SPECIAL per l’utilizzo di cacao di differente origine genetica - SPECIAL per innovazione tecnica.

Un grande risultato per Depetris Riccardo chocolate maker fondatore di Cioccolato del Monviso - Depetris, progetto iniziato nel 2016 che lo vede all’interno dell’azienda di famiglia Depetris.

La Pasticceria Del Viale di Depetris a Revello è produttrice di cioccolato artigianale from bean to bar B2B, ovvero uno stile di produzione artigianale di cioccolato con rispetto, lentezza e dedizione; partendo dalla selezione dei migliori cacao di qualità in ogni angolo del mondo sino alla trasformazione completa all’interno della propria azienda (selezione, pulizia, tostatura, frantumazione, raffinazione, modellatura, affinamento, confezionamento, commercializzazione…) in eccellente cioccolato italiano che ad ora lo annovera tra i migliori cioccolatieri al mondo.