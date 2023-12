Ecco la neve in Granda: le immagini catturate dalle webcam della provincia

Come previsto la neve nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 dicembre, ha imbiancato buona parte della Granda.

Dopo questa breve perturbazione se ne attende una più intensa, che porterebbe ancora neve, questa volta più abbondante, il giorno dell'Immacolata.

Da martedì 5 a giovedì 7 dicembre

Datameteo.com segnalava, all'inizio della settimana in corso, condizioni di bel tempo con ampi periodi soleggiati. Aumento della nuvolosità a partire da giovedì pomeriggio da ovest per l'arrivo di una nuova perturbazione.

Temperature in quota in aumento e nella norma del periodo. Massime che potranno arrivare fino a 9/10 °C specialmente mercoledì, minime che saranno in pianura attorno allo 0 con gelate diffuse , con neve al suolo potranno scendere anche fino -4/-5°C. Sulle coste sui 4/5 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili. Solo domani possibile qualche raffica di Foehn sulle zone alpine.

Venerdì 8 dicembre.

Perturbazione intensa in arrivo dalla Francia, con probabile neve fino in pianura per buona parte della giornata. Evoluzione da confermare.