Fuku23 Store ad Alba: stile, sneakers e Street Art nel cuore della città

Fuku23 Store, fresco emporio di Sneakers e Streetwear, è lieto di annunciare l'apertura imminente del suo nuovo negozio ad Alba. Questa nuova espansione, che continua il progetto nato a Savigliano e poi sbarcato anche a Pinerolo, propone un mix straordinario di stile, cultura urbana ed espressione artistica.

Fuku23 è una storia di dedizione per le sneakers, la moda, il restauro e il recupero di icone passate della cultura streetwear e underground.

Fuku23 Store accoglie gli appassionati delle sneakers con una selezione curata delle ultime collezioni e modelli iconici di marchi come Jordan, Supreme, Nike e Adidas, ognuno con una storia unica da raccontare.

Inoltre lo store presenta un assortimento di capi vintage e jeans in collaborazione con importanti reseller del territorio come Old Style Cloathing e Reborn Shop, unendo l'autenticità del passato alla qualità delle tendenze attuali. Fuku23 vuole essere assieme alla sua rete di partner, promotore non solo di una moda legata all'abbigliamento, bensì di uno stile di vita e di una cultura sempre più presenti e apprezzate.

L'arte urbana è parte integrante di ogni Fuku23 Store, con artisti locali che trasformano le pareti degli shop in vere e proprie mostre, unendo l'arte visiva alla moda dell'ultimo momento. Ad Alba, l'artista calligrafo No.Reason ha contribuito a catturare l'essenza del locale con un arzigogolato gioco di stile in bianco e nero che enfatizza i colori distintivi del negozio.

Dopo una breve chiusura per restock e restyling, assieme al negozio di Alba tornerà completamente operativo anche lo store di Savigliano. Per tutto il mese di Dicembre, fino a Natale, troverete i 3 nostri store (Savigliano, Pinerolo e Alba) aperti tutti i giorni eccetto il lunedì; come sempre siamo disponibili 24h sul nostro e-commerce ( www.fuku23store.it ).

L'inaugurazione ad Alba del 7 dicembre 2023 dalle 18:00 sarà un evento unico con musica, moda e arte urbana, offrendo la possibilità di accedere ad anteprime esclusive nonché di procurarsi i capi più ricercati in vista del Natale 2023.

FUKU23 Store si trova a:

Alba, Via Pietrino Belli 29/B

Savigliano Piazza Schiaparelli 23

Pinerolo, Via Saluzzo 60