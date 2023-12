Il Natale a Montaldo Mondovi è arrivato con la cena didattica degli chef del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza Piemonte e Valle d'Aosta

Come dice il famoso spot, "quando Natale arriva, arriva". E a Montaldo Mondovì è arrivato anzitempo, infatti l'atmosfera entrando nei saloni della pro loco, sede già del precedente corso in primavera, era proprio quella tipica delle feste, questo grazie all'iniziativa della pro loco di Montaldo con gli chef Andrea e Giancarlo Bertolino e Sebastiano Dho del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza Piemonte e Valle d'Aosta della Federazione italiana Cuochi, hanno dato vita alla cena didattica con un menù Natalizio.

La cena didattica è stata necessaria per accontentare il numerose gruppo di partecipanti ed evitare cosi un eccessivo affollamento attorno ai fornelli.

Lo chef Andrea Bertolino, portavoce del gruppo, ha spiegato al numerosi partecipanti i piatti, con le varie procedure ed i "segreti" usati nelle cucine, con un occhio di riguardo verso i prodotti dell'eccellenza locali, direttamente ai commensali tra i piatti degustati un antipasto di insalata dell'aia con cappone, raschera e melograno, cardo in bagna cauda con chips di polenta, crespelle alle castagne, Carrè di agnello in crosta di sale, castagne saltate al burro, Charlotte al panettone con crema calda dicioccolo fondente, madernasse al forno.

Il Dipartimento Solidarietà ed Emergenza è un ramo della Federazione italiana Cuochi che si occupa portare aiuto nelle cucine allestite su luoghi delle tragedie, infatti anche la sezione cuneese ha collaborato in Emilia in Umbria ma anche in Romania e in Ucraina.