Artigianato e creazioni handmade: tornano i mercatini di Natale a Cuneo

Da questo weekend inizia la programmazione dei mercatini di Natale a Cuneo. Il calendario prevede tre appuntamenti nel cuore della città a cura di Made in Cuneo, che da anni organizza eventi dedicati all'handmade e all'artigianato. Sono più di 100 i creativi selezionati che ruoteranno nelle varie date.

Il primo appuntamento si terrà questo weekend: l'8 dicembre l'evento sarà in piazza Virginio, sabato 9 in via Roma. Si replicherà il prossimo sabato, 16 dicembre, sempre in via Roma. In caso di maltempo, tutte le date sono confermate e il mercatino verrà fatto sotto la tettoia di piazza Virginio.