Azienda Agripole e la sua Crema di Nocciole e Tartufo brillano con lo Chef Massimo Camia

Nella serata del 28 novembre, lo Yacht Club de Monaco ha ospitato un evento straordinario dedicato al Made in Italy, impreziosito dalla partecipazione di tre affascinanti Ferrari. L'evento, promosso da Red Emotion (The Italian Excellence Night Gala) in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco e organizzato dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, ha avuto un tocco speciale grazie al MRNC Racing Team 12, che ha presentato la sua stagione agonistica (Marzialetti Corse).

Il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino, ha rappresentato l'organizzazione a Monaco, rendendo l'evento ancor più prestigioso. Tra i protagonisti ai fornelli c'era lo chef Massimo Camia del rinomato Ristorante omonimo de La Morra, affiancato dalla sua talentuosa famiglia di ristoratori.

L'evento non si è limitato a un semplice menù; al contrario, ha offerto i sapori autentici del basso Piemonte, saturi dall'inconfondibile aroma del tartufo bianco che caratterizza questa stagione autunnale. Un particolare focus è stato dedicato ai prodotti tipici del territorio, con l'Agricola Agripole di Guarene (Cn) in primo piano. L'azienda ha presentato una selezione di prodotti, tra cui spiccavano i prelibati prodotti artigianali e la celebre crema di nocciole al tartufo, il loro articolo di punta accanto alle squisite nocciole.

Dopo una serie di stuzzichini, accompagnati da un eccellente Altalanga bollicine come aperitivo, lo chef stellato Massimo Camia ha deliziato i presenti con ravioli di magro conditi con grattatina di parmigiano reggiano e tartufo bianco come primo piatto. Il secondo piatto ha visto protagonista un succulento brasato su crema di patate, abbinato con maestria a un delicato nebbiolo.

A chiudere la cena, un irresistibile tortino di crema di nocciola su torrone ha anticipato il momento clou della serata: il taglio del panettone Albertengo, disponibile nel Principato presso Cave de Monaco. L'evento si è distinto per la raffinatezza culinaria, l'eleganza delle auto esposte e la partecipazione di Azienda agricola Agripole, sottolineando il connubio perfetto tra l'alta gastronomia e i prodotti eccellenti del territorio.