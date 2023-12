Scarnafigi dà l’addio a Felice Cavaglià

La comunità di Scarnafigi piange Felice Cavaglià mancato a 77 anni.



Originario di Scarnafigi, dopo gli studi collaborò alla conduzione dell’attività agricola di famiglia. Lavorò in un’azienda meccanica, prima a Manta, poi a Racconigi. Sposato con Lidia Giordana. Dalla loro unione è nato il figlio Marco. Fu apprezzato in fabbrica per la sua operosità e competenza. Raggiunta l’età della pensione, si dedicò a varie attività di volontariato a servizio del paese.



Dapprima collaborò con la Proloco Scarnafigese e in seguito prestò la sua opera a servizio della casa di riposo “Regina della pace” nel trasporto degli esami ematologici verso i laboratori degli ospedali di Saluzzo e Savigliano.



Contemporaneamente con operosità collaborò al mantenimento del decoro urbano ed alla cura e manutenzione del verde dell’Asilo S. Vincenzo. Mancherà sicuramente ai suoi famigliari, ma lascerà un vuoto anche a Scarnafigi, dove era conosciuto ed amato per la sua serietà nel lavoro e disponibilità al servizio e all’assistenza dei bisognosi. Le esequie sono stati celebrate nella parrocchia di Scarnafigi oggi, giovedì 7 dicembre.