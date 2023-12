“Val Maira Insieme”: a Dronero due importanti appuntamenti per sostenere le case di riposo della zona

La città di Dronero domani, venerdì 8 dicembre, ospiterà i Mercatini di Natale, una bellissima tradizione che ogni anno si rinnova.



Tra le bancarelle, le persone avranno anche la possibilità di fare un gesto di solidarietà davvero importante.



Si chiama “Val Maira Insieme” ed è il bellissimo progetto che sostiene concretamente le quattro case di riposo di Dronero e della Valle Maira: la casa di riposo Opere Pie Droneresi e l’ospedale civile San Camillo De’ Lellis di Dronero, la casa di riposo Don Grassino di San Damiano Macra e la casa di riposo Alessandro Riberi in frazione Bassura di Stroppo.



Con referente Lorena Lotario e finanziato dalla Fondazione CRC, attraverso la partecipazione al bando "Residenze di Comunità", “Val Maira Insieme” promuove un nuovo modello del prendersi cura della popolazione anziana. Pone in atto azioni che favoriscano l’aumento di integrazione sul territorio contrastando l’isolamento delle singole individualità.



Domani a Dronero ci sarà la possibilità di acquistare i pettorali per la corsa/camminata non competitiva "Prim de Genè bugia i pè" che si terrà il pomeriggio del 1 gennaio a Villar San Costanzo ed il cui ricavato andrà quest’anno per il progetto "Val Maira Insieme".



Sempre in suo sostegno ci sarà prima, mercoledì 13 dicembre, alle ore 19, un’apericena solidale presso l’Istituto Alberghiero di Dronero.



Non sono poche le difficoltà che quotidianamente affrontano le case di riposo del nostro territorio, ma unite ci tengono a ribadire tutto il loro impegno e la volontà di offrire agli ospiti ed alle loro famiglie la migliore cura.