Cuneo entra nel clima della festa più amata, accese le luci di Illuminatale [FOTO E VIDEO]

In tanti non hanno voluto mancare all’appuntamento che ha segnato l’accensione delle luci "Illuminatale", appuntamenti ormai entrato nella tradizione e che nella giornata dell’Immacolata segna l’inizio del cammino che ci porterà verso la festa più sentita. Il conto alla rovescia scandito da piazza Galimberti prima dell’accensione ha così fatto seguito alle diverse iniziative organizzate oggi in città, alcune delle quali hanno dovuto fermarsi di fronte al maltempo che ha caratterizzato soprattutto il pomeriggio nel centro storico del capoluogo.

L'ACCENSIONE IN PIAZZA GALIMBERTI [VIDEO]

Dopo l’inaugurazione ufficiale di “Illuminatale” gli intrattenimenti proseguono con gli spettacoli circensi itineranti di “Illuminacirco”, curati dal Circo Peppino Medini. Alle ore 21 al Teatro Toselli la chiusura della giornata con lo spettacolo dei “Mezzotono”.