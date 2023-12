Ai cuneesi Marlene Kuntz sarà consegnato il premio Ciampi

Il 16 dicembre 2023 il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà la XXVI edizione del Premio intitolato a Piero Ciampi. Sarà una cerimonia che vedrà brillare anche la Grande. Tra i tre premi alla carrierà, uno andrà ai cuneesi Marlene Kuntz. Spiegano gli organizzatori: "Rappresentano un gruppo fondamentale per il rock del nostro paese, capaci di dar vita, anche elaborando suggestioni d’oltreoceano, a un suono aspro, intenso e senza manierismi". A Livorno si esibiranno in versione duo con i fondatori Cristiano Godano e Riccardo Tesio.

Si legge nel comunicato ufficiale del premio: "Artista alieno a qualsiasi compromesso con il “sistema”, Ciampi non ha mai ottenuto i riconoscimenti che avrebbe meritato. Un perfetto outsider, dunque. Sono trascorsi 43 anni dalla sua scomparsa e la situazione non è cambiata, anzi potremmo dire che è persino peggiorata, con la progressiva scomparsa di luoghi ove esprimere la propria creatività al di fuori delle regole imposte dal mercato. Il Premio Ciampi ha dunque deciso di schierarsi, in coerenza con la sua storia quasi trentennale, a favore di coloro che rifiutano questo stato di cose e che intendono la musica innanzitutto come coerenza, ricerca, percorso artistico e umano".