Lo scrittore Sebastiano Ramello al Vallauri di Fossano

Mercoledì 6 dicembre lo scrittore Sebastiano Ramello ha presentato i suoi due libri recentemente pubblicati presso la casa editrice Echos: La Maschera (2022) e In viaggio con Maneki (2023) e coinvolto gli studenti nelle sue avvincenti avventure in oltre trent’anni di viaggi in giro per il mondo.

Moltissimi i temi toccati durante la serata: dall’iter lavorativo internazionale di Ramello, a fatti di attualità affrontati nei suoi libri come le recenti ricerche sulla fusione nucleare, l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel vicentino, le proteste del 2019-20 a Hong Kong, il movimento dei gilets jaunes, ad eventi storici documentati da Ramello nel corso della sua attività di fotoreporter, come l’elezione a primo ministro nepalese del leader maoista “Prachanda”, a interessanti riflessioni sulle conseguenze del consumismo, alle sue intrepide imprese in Messico, Pakistan, Cina e infine in India, come l’attraversamento del deserto del Thar con un dromedario, seguendo le piste degli antichi nomadi, e la scalata dello Stok Kangri (6153 m), che saranno oggetto del suo prossimo libro.