A Busca il Raduno 2024 degli Alpini d'Oc

Si terrà a Busca il dodicesimo Raduno 2024 degli Alpini d'Oc: le date da segnare sono sabato 29 e domenica 30 giugno, quando la città sarà allegramente raggiunta dai numerosi Alpini delle valli del Cuneese che appartengono al raggruppamento. La notizia è stata comunicata nel corso della festa annuale della sezione Ana di Busca, venerdì scorso. “Raccogliamo molto volentieri il testimone da Chiusa di Pesio che ha ospitato l’evento nel 2023 – hanno detto il sindaco Marco Gallo e l’assessore al Volontariato e Alpino Ezio Donadio presenti all’incontro, durante il quale è stata consegnata loro la maglia ufficiale del prossimo raduno -. Il Comune sosterrà questa iniziativa, continuando così la lunga tradizione di collaborazione con gli amici Alpini, così tanto presenti nella vita cittadina”.



Sono 149 gli iscritti all’associazione buschese, tra Alpini e amici degli Alpini. Durante la festa annuale, il presidente Piero Cavallo ha dato il via al tesseramento per il nuovo anno invitando soprattutto le giovani leve in vista dell’appuntamento speciale del prossimo giugno: la sede, nella palazzina dell’ex peso pubblico in piazza Savoia, è aperta per informazioni nelle domeniche dal 26 novembre al 5 maggio dalle ore 10 alle 12.



Il presidente ha elencato le attività dell’anno che si sta per concludere: venerdì 6 gennaio partecipazione alla commemorazione civile di Cerreto, domenica 2 aprile collaborazione con l'associazione Podistica Buschese per il Trofeo Ana, 25 aprile partecipazione alla cerimonia ufficiale e alla camminata commemorativa a Ceretto, 30 presenza all'apertura del santuario di San Maurizio a Cervasca, a maggio marcata alla Adunata Nazionale a Udine, domenica 4 giugno partecipazione alla festa del Sacro Cuore sulla collina buschese e il momento conviviale alla Casa alpina, domenica 9 luglio tradizionale camminata al santuario di Valmala con significativa adesione, nel weekend del 16 luglio presenza alla manifestazione per il centenario della sezione Ana di Cuneo, domenica 22 luglio pellegrinaggio al santuario di Sant'Anna di Vinadio, il 5 e il 6 agosto presenza all'undicesimo raduno degli Alpini d’Oc a Chiusa di Pesio, domenica 17 settembre attiva collaborazione all'allestimento della Fidwalking Solidale, il 15 ottobre partecipazione alla funzione di chiusura del santuario di San Maurizio di Cervasca, domenica 22 ottobre partecipazione al raduno interregionale Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta ad Aosta. Durante tutto l’anno sono proseguite le collaborazioni con il Comune per le varie ricorrenze civili e con le pro loco delle frazioni per la buona riuscita delle manifestazioni.



Da segnalare anche l’impegno del gruppo per la Casa Alpina, che, dopo uno stop di qualche mese, è ritornata ad essere un luogo ambito per ritrovi di Alpini e non Alpini.