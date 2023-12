I Carabinieri alla Fiera Fredda di Borgo anche per sensibilizzare contro la violenza di genere e le truffe ai danni di anziani

I Carabinieri della Compagnia di Borgo San Dalmazzo, come di consueto, hanno presenziato anche alla 454ª edizione della tradizionale “Fiera Fredda”: non solo hanno vigilato affinché la manifestazione si svolgesse in una cornice di ordine e sicurezza per le migliaia di visitatori, ma hanno anche approfittato proprio dell’enorme afflusso per sensibilizzare gli anziani sul rischio, sempre attuale, delle truffe ai loro danni poste in essere con modalità sempre più subdole.

Con cordialità e senza formalità, sfruttando anche la presenza nella zona dell’evento anche della Stazione Mobile, un furgone attrezzato dell’Arma anche per ricevere le denunce dei cittadini, hanno dato alle potenziali vittime, a passeggio fra le bancarelle, dei semplici ma essenziali consigli per evitare di essere raggirati, distribuito materiale illustrativo sia sulla prevenzione delle truffe che contro la violenza di genere, altro tema quanto mai sentito in questi giorni.

Sono state numerose le persone che si sono fermate per chiedere un consiglio, per avere dei chiarimenti sulla prevenzione.

A tutti è stata ricordata l’importanza di segnalare ogni situazione critica con una telefonata al numero unico di emergenza “112”, il modo più semplice per garantire un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.