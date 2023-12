E' una pensionata di 68 anni la persona investita dal treno a Roccavione

AGGIORNAMENTO DELLE 10.30: tornata regolare la circolazione sulla linea Fossano - Limone

E' una pensionata di 68 anni la donna deceduta a Roccavione, investita dal treno partito da Cuneo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7. La donna, dalle prime informazioni, si trovava oltre il passaggio a livello, regolarmente chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e il personale di RFI, oltre al magistrato di turno. Il medico legale, giunto sul luogo dell'incidente attorno alle 9, non ha potuto che constatare il decesso della sessantottenne.

I passeggeri a bordo del convoglio delle 6.41 sono stati fatti scendere assisititi, per ragioni di sicurezza, dai vigili, per essere quindi trasferiti su un pullman per raggiungere Limone Piemonte. Sono due, al momento, i mezzi su gomma messi a disposizione dalle Ferrovie.