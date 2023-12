Sampeyre, sabato s’inaugura la pista di pattinaggio su ghiaccio con la squadra di curling di Pinerolo

Sampeyre, capoluogo della valle Varaita, ha predisposto – grazie alla dinamica ed efficiente Pro loco presieduta da Gabriella Giachino - un ricco calendario di eventi in vista delle imminenti festività natalizie.

Sabato 16 dicembre sarà una giornata tra sport e addobbi natalizi con l’inaugurazione della pista di pattinaggio con la partecipazione della squadra di curling della società di Pinerolo Virtus Piemonte Ghiaccio.

Ci sarà la possibilità di approcciare questa disciplina sportiva olimpica e di cimentarsi insieme agli atleti della squadra pinerolese.

Alle 15 “Addobba il tuo Natale”, attività per i più piccoli presso l’oratorio parrocchiale e alle 17, 30 “Babbo Natale sui pattini”… cioccolata calda e vin brulè per tutti in piazza della Vittoria.

Questo il calendario degli appuntamenti fino al momento clou col Capodanno in piazza la notte di San Silvestro

Sabato 23 Dicembre

Ore 10.30-11.30 / 11.30-12.30 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 14 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista Minimo 5 partecipanti.

Dalle ore 14.15 per riprendere le tradizioni: “Cantar la Stella” con partenza da Piazza della Vittoria andando per le vie di Sampeyre con la Cantoria, Lu Cunvent, i Cantori della Stella e Pro Loco Sampeyre

Mercoledì 27 Dicembre

Ore 11.30-12.30 / 14-15 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 14 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista. Minimo 5 partecipanti

Ore 20.45 Il Magico Viaggio di Natale con il Folletto PiLuca'x presso il Museo Storico Etnografico di Sampeyre

Giovedì 28 Dicembre

Ore 17 “Scartare nuovi mondi”. Un laboratorio creativo rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni per addentrarsi tra le pieghe di libri destinati al macero e dare loro una nuova vita. Museo Storico Etnografico. Contributo libero.

Venerdì 29 Dicembre

Ore 11.30-12.30 / 14-15 lezione di pattinaggio di gruppo Costo € 14 comprensivi di istruttrice, noleggio pattini e ingresso pista. Minimo 5 partecipanti

Ore 20.45 Incontri con l'autore, presentazione del libro "Bogre" di e con Fredo Valla. Biblioteca Comunale di Sampeyre presso la sala conferenze del Museo.

Sabato 30 Dicembre

Ore 14.30 "Soli al Solstizio - attraverso i boschi solitari da Villaretto a Serre di Raie". Escursione per bambini e famiglie con Max Pellerino biologo e accompagnatore naturalista. Attività a pagamento.

Ore 20.45 “Attraverso il Sahara. Quarant'anni di viaggi con Alberico Barattieri” presso la sala conferenze del Museo.

Domenica 31 Dicembre

A partire dalle ore 22 Capodanno in Piazza con The booms e dj set.