Cantieri di Natale: a Borgo una mattinata di incontro e scambio tra famiglie

L’appuntamento è previsto per sabato 23 dicembre dalle ore 10,00 fino alle 12,30 presso la Biblioteca Anna Frank di Borgo San Dalmazzo ed è rivolto ai genitori e ai bambini in fascia 0/6 anni (sorelle e fratelli più grandi sono i benvenuti!).

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Cultura 0/6 crescere con cura”, un progetto che nasce nel 2021 e vede come protagonisti la Biblioteca civica di Cuneo (capofila del progetto “Nati per Leggere” Cuneo) i Servizi alla Prima Infanzia del Comune di Cuneo, l’Ufficio politiche sociali del Comune, il Museo civico (con Nati per la Cultura) e la Compagnia Il Melarancio. L’idea di fondo è quella di mettere in rete gruppi, associazioni, istituzioni, risorse per realizzare azioni e iniziative condivise improntate al welfare culturale.

Proprio in quest’ottica si inserisce l’appuntamento di sabato 23 dicembre: realtà attive sul territorio di Borgo San Dalmazzo uniscono le forze insieme alla Compagnia Il Melarancio e invitano le famiglie a essere curiose e a dedicarsi una mattinata di relax. Saranno presenti con laboratori creativi e sensoriali i baby parking Ciripà e Un Nido per crescere e il Nido comunale I Cuccioli.

La Biblioteca Civica offrirà momenti di letture natalizie, l’Istituto musicale sarà presente per far scoprire la musica ai più piccoli, la Compagnia il Melarancio accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli articoli della Carta dei diritti delle bambine e dei bambini all’Arte e alla Cultura e la compagnia della Lana assicurerà a tutti una morbida sorpresa.