A Saluzzo un libro in dono a tutti nati nel 2022

Il Consultorio Familiare, in collaborazione con il Comune di Saluzzo e la

Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”, invita le famiglie alla consegna del libro dono a tutti i nati nel 2022.

L’evento si svolgerà venerdì 22 dicembre dalle 15:30 alle 17:30 presso il

Consultorio Familiare (via Spielberg 58, Saluzzo).

Nel corso del pomeriggio saranno proposti due incontri di lettura animata relazionale, rispettivamente alle 15:30 e alle 16:30, insieme a BombettaBook, rivolti a grandi e piccini. Sarà un’occasione per incontrarci, conoscere il progetto “Nati per Leggere” e i servizi offerti dalla biblioteca.

Il progetto “Nati per Leggere”, che organizza iniziative volte a sensibilizzare i genitori all'importanza della lettura ad alta voce, è promosso e sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus e realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto regionale “Nati per Leggere Piemonte”.

Per maggiori informazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it oppure 0175 211452.