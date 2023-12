Bra si conferma “Città Rifiuti free” con una raccolta differenziata dell'89,54%

Il 13 e 14 dicembre 2023 si è svolta a Torino la nuova edizione dell’EcoForum per l’Economia Circolare del Piemonte, momento di confronto e dibattito sulla gestione virtuosa dei rifiuti con i principali operatori del settore. Nel corso dell’evento Legambiente ha premiato come di consueto i comuni piemontesi “Rifiuti free”, ovvero con una raccolta differenziata superiore al 65% ed una produzione di rifiuti inferiore ai 75 kg annui per abitante. Tra questi anche la città della Zizzola.



Anche quest’anno, infatti, Bra si è confermata ai vertici della classifica regionale con una percentuale di raccolta differenziata dell’89,54%, ad un soffio dai risultati dei comuni più virtuosi della zona (Guarene 91,46%, Verduno 90,61% e Piobesi 89,55, tutti però con un numero molto inferiore di abitanti). Risultato eccellente anche per quanto riguarda la produzione pro capite dei rifiuti, che tocca il minimo storico dei 67,28 kg.



“Ancora una volta questo riconoscimento va a premiare tutta la cittadinanza, che ringraziamo per l’attenzione all’ambiente e la disponibilità”, commentano il il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria, presente a Torino per ritirare il premio. “Siamo ben consapevoli che Bra ha raggiunto e mantenuto negli ultimi anni livelli di eccellenza nella raccolta differenziata, e che è sempre più difficile fare meglio. Per questo, l’attenzione dell’amministrazione si è rivolta verso una riduzione dei rifiuti prodotti”.



A tale proposito, nel mese di novembre ha preso il via l’attuazione dell’apposito Piano di riduzione dei rifiuti elaborato in collaborazione con la cooperativa E.R.I.C.A, che muovendo da un approccio “data driven” (con la raccolta di informazioni e numeri che possano orientare le scelte di intervento e le priorità) prevede l’attivazione di una serie di interventi mirati che verranno realizzati mediante finanziamenti e partnership da parte di soggetti terzi.



Intanto si sono concluse le operazioni di consegna a domicilio delle nuove dotazioni per la raccolta differenziata del 2024. Tutti coloro che non hanno ricevuto i sacchi perché assenti sono invitati a prenotare (preferibilmente on-line sul sito www.verdegufo.it) un appuntamento presso l’Ecosportello di corso Monviso per il ritiro entro il 31 dicembre 2023.

Questo perché a partire dal 1 gennaio 2024 a Bra, come negli altri comuni del Consorzio albese braidese smaltimento rifiuti (Coabser) aderenti al sistema del sacco conforme, dovrà essere utilizzato esclusivamente un nuovo sacchetto per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati di colore rosso con banda blu. Allo stesso modo, coloro che avessero ricevuto dei rotoli con sacchetti difettosi potranno sempre prendere appuntamento presso l’Ecosportello per la loro sostituzione.