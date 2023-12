Confassociazioni premia Chiara Gribaudo (PD): "Continuiamo a lavorare sulle tutele dei lavoratori autonomi"

Ieri sera, a Palazzo Ferrajoli, di fronte a Palazzo Chigi l’On. Chiara Gribaudo ha ricevuto il CONFASSOCIAZIONI award “Per il costante impegno, durante la sua attività parlamentare, alla salvaguardia del lavoro autonomo professionale e per l’attenzione allo sviluppo del sistema associativo e professionale”.



“Ringrazio sentitamente CONFASSOCIAZIONI per questo riconoscimento che mi onora. Ho sempre creduto nella capacità della politica di saper accompagnare l’interesse generale ad importanti rivendicazioni dei lavoratori, in nome dell’universalismo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi. In questo decennio abbiamo introdotto diverse norme a tutela delle professioni: penso soprattutto alla formazione del testo unico sulla sicurezza, alla diminuzione dell’aliquota della legge Fornero, all’introduzione dell’ISCRO o all’equiparazione di professionisti e piccole-medie imprese per l’accesso ai fondi europei.” Dichiara Chiara Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, a margine della premiazione per il decennale dalla costituzione di CONFASSOCIAZIONI, che oggi rappresenta circa 1 milione e 270mila iscritti.



“Ho sempre rappresentato queste istanze quando ero in maggioranza, dialogando anche con l’opposizione. Mi auguro che questa collaborazione nell’interesse del lavoro autonomo e professionale possa continuare anche con il cambio di maggioranza. Io ci sono per dare il mio contributo” ha aggiunto l’On. Gribaudo, unica parlamentare dem premiata, tra gli altri, con Arianna Meloni, sorella dell’attuale Premier.