Ad Alba l'incontro “Disabilità e imprese: il valore dell’esperienza e della rete territoriale”

Si è svolto ieri pomeriggio, giovedì 14 dicembre, nella sala della Resistenza del Comune di Alba, l’evento “Disabilità e imprese: il valore dell’esperienza e della rete territoriale”.

L’incontro, organizzato per le aziende del territorio dal Centro per l’impiego di Alba, in collaborazione con il servizio Orientamento di Regione Piemonte, il servizio Collocamento mirato di Agenzia Piemonte Lavoro, Anpal Servizi, Comune di Alba, Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero, Confindustria Cuneo e Apro Formazione, ha rappresentato l’occasione per presentare ai datori di lavoro dell’Albese le opportunità di cui possono beneficiare i datori di lavoro che assumono personale con disabilità.

I lavori si sono aperti con un excursus dedicato al Collocamento mirato – servizio finalizzato all’inserimento e al mantenimento del posto di lavoro per persone con disabilità – e alle modalità per accedervi.

Un focus si è poi concentrato sul Fondo regionale disabili, il sostanzioso investimento che Regione Piemonte ha finanziato a vantaggio dei datori di lavoro che assumono persone iscritte alle liste del Collocamento mirato, così da promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Gli interventi si sono soffermati, in particolare, su quali gli incentivi sono previsti per chi assume persone con disabilità e come ottenerli.

Le politiche di inserimento lavorativo dedicate alle persone con disabilità e ai soggetti fragili sono infatti un obiettivo primario di Regione Piemonte, soprattutto dell'assessorato al Lavoro e Formazione guidato da Elena Chiorino, che ha investito ben oltre i 50 milioni di euro. La finalità delle misure attivate è supportare i lavoratori disabili e le imprese che assumono a trovare la massima soddisfazione da questo incontro.

Assumere un disabile non deve essere vissuto dai datori di lavoro come un obbligo che la norma impone, ma un reale nuovo valore aggiunto per la loro impresa: per sostenere questo importante cambio di passo culturale sono stati creati percorsi mirati che offrono a tutti le migliori opportunità possibili, che consentano la giusta valorizzazione delle attitudini di ciascuno e la pari dignità lavorativa. Offrire alle persone considerate più fragili di avere le proprie peculiarità valorizzate per potersi sentire realmente parte attiva della società è un diritto imprescindibile che Regione vuole garantire a tutti.

Un affondo specifico si è poi focalizzato sul delicato tema della transizione dalla scuola al lavoro.

A seguire sono state illustrate quali opportunità la rete territoriale offre a supporto di aziende e lavoratori.

Hanno arricchito la narrazione le testimonianze di imprenditori e lavoratori di tre aziende di dimensioni e settori produttivi differenti – La corte del pane, Brovind Vibratori s.p.a., Tecnolav s.n.c. – che hanno portato la propria personale esperienza su alcuni inserimenti lavorativi che hanno avuto successo grazie anche alla collaborazione tra i vari soggetti della rete territoriale.

In chiusura, una sintesi dei lavori ha aperto prospettive future sull’inclusione lavorativa.

All’incontro hanno partecipato oltre 50 persone, fra imprenditori, consulenti del lavoro, operatori di agenzie per il lavoro, docenti, rappresentanti delle istituzioni locali, dei sindacati, delle parti datoriali, dei servizi al lavoro.

Le dichiarazioni

«Eventi come questo sono soprattutto occasione di scambio, di informazioni, opportunità ed esperienze – ha commentato Manuela Negro, responsabile del Centro per l’impiego di Alba e Bra – L’incontro ha rappresentato concretamente la messa a terra dell’impegno che da tempo conduciamo nell’intrecciare una rete di collaborazioni fra realtà pubbliche e private, che agiscono in un reciproco arricchimento e a beneficio dei territori, delle comunità che vi risiedono e delle realtà economiche che vi operano».

«Questa è la prima occasione nella quale Confindustria Cuneo collabora con Anpal, Agenzia Piemonte Lavoro tramite i centri per l’impiego di Alba e Bra, con le agenzie formative, gli enti del terzo settore del territorio e la garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Alba per l’inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro – ha aggiunto Alessandra Dogliani, responsabile Assistenza sociale d'impresa di Confindustria Cuneo – Da sempre il servizio disability management lavora in collaborazione con i consorzi socio-assistenziali della provincia e i Centri per l’impiego competenti, ma oggi la rete sociale si è ampliata, diverse figure hanno chiarito come possano contribuire alla realizzazione del progetto di vita nelle persone con disabilità e quali supporti economici e progettuali possano avere le nostre imprese che ci auguriamo colgano l’occasione di lavorare per l’inclusione».

Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero – ha poi dichiarato: «la rete di collaborazione costruita negli anni ha permesso di ottimizzare le risorse e offrire risposte concrete ed efficaci per le persone in cerca di lavoro, anche per chi è in una situazione di maggiore fragilità».

«L’inclusione non deve essere fatta solo di parole ma anche di concretezza nel garantire alle persone un percorso di vita e lavorativo per permettere l’autonomia e dignità di tutti», ha dichiarato Elisa Boschiazzo, assessore alle Politiche familiari, servizi sociali e assistenziali della Città di Alba, «Perché la disabilità è negli occhi di chi guarda», ha aggiunto, concludendo, Orsola Bonino, garante per i diritti delle persone con disabilità della Città di Alba.