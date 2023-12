Gioco, apprendimento (ri)scoperta dei talenti, costruzione di Comunità sono le sfide del Rondò dei talenti per il 2024

È online sul sito www.rondodeitalenti.it Missione Talento. Guida raccontata alle attività del Rondò dei Talenti, il vademecum di 100 pagine che racconta le anime, i bandi e i progetti del polo educativo della Fondazione CRC per il 2024.

Dai giochi ai nuovi modi di imparare, fino alle strade del talento e alle strategie per creare relazioni, la guida esplora e illustra tutte le declinazioni delle attività del Rondò dei Talenti per l'anno a venire. Si inizia dal gioco, con una serie di bandi, tra conferme e novità, volti a rendere il Rondò, in collegamento con alcuni spazi sul territorio, luogo in cui sentirsi liberi di sperimentare attraverso percorsi e attività.

Se i bandi Rondò in gioco, che invita gli enti del territorio a proporre laboratori da realizzare al Rondò e negli Spazi Giovani della provincia di Cuneo, e Sono solo giochi, che offre un percorso di alta formazione sul tema del gioco a insegnanti, educatori e psicologi sono in scadenza - rispettivamente venerdì 15 e 22 dicembre -, nei prossimi giorni aprirà la prima edizione del bando Tutti giù per terra.

La proposta punta a creare nuovi spazi di gioco all'aperto, portando nella piazza del Rondò, nei Comuni e nei 27 Spazi Giovani della provincia - luoghi su cui la Fondazione è intervenuta con il bando Spazio Giovani e in cui le sperimentazioni, i laboratori e le riflessioni fatti al Rondò possono trovare terreno propizio dove attecchire -, i giochi disegnati a terra, evergreen buoni per tutte le generazioni. Dal gioco ai nuovi modi di imparare, con percorsi e laboratori educativi innovativi, che incoraggiano la riflessione e la consapevolezza delle nuove dinamiche educative.

Proseguiranno fino a maggio 2024 i laboratori per le scuole primarie e secondarie di primo grado che rientrano tra le attività collaterali della mostra Sensing Painting, visitabile presso il Castello di Rivoli (Torino) fino al 28 gennaio 2024. I laboratori, realizzati in collaborazione con Feliz Comunicazione e associazione La Scatola Gialla, hanno l'obiettivo di avvicinare gli studenti all'arte contemporanea e al pensiero laterale.

Continuerà l'attività sperimentale Voglio fare i compiti, avviata in autunno in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e con il progetto Mediazioni: un percorso che punta a una visione dei compiti non costrittiva, ma costruttiva. All'e.DO Learning Center, che il primo marzo 2024 compirà un anno, i cinque bracci robotici studiati e progettati da Comau offriranno ancora esperienze didattiche divertenti e interattive a studenti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo STEM.

Imparare, ma anche iniziare o riprendere il percorso di scoperta dei propri talenti: dove, se non al Rondò dei Talenti? Oltre alle numerose attività della Città dei Talenti, tra le nuove proposte del Rondò ci sono La mia squadra di talenti, un contest sul talento di gruppo dedicato alle classi e ai gruppi informali e i PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, che gli studenti interessati potranno svolgere al Rondò su una vasta gamma di temi.

Troverà inoltre casa nella Bottega dei Pensieri, al terzo piano del Rondò, Al 34, lo spazio di ascolto per giovani dai 14 ai 24 anni, che qui possono ricevere supporto per gestire l'ansia e le difficoltà. Diventato un luogo di comunità in appena un anno e mezzo di attività, il Rondò dei Talenti anche nel 2024 sarà impegnato in attività di creazione di comunità, sia "in casa", con i percorsi a tema illustrazione Esercizi di immaginazione, le attività progettate dai giovani tra i 16 e i 22 anni della Generazione delle Idee e il nuovo Festival dell'Educazione, in programma a luglio 2024, sia "in trasferta", negli Spazi Giovani, tra cui quello della collina di Lisio, dove durante le principali feste dell'anno verranno organizzate attività didattiche e culturali all'aria aperta.

Per tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’offerta del Rondò dei Talenti per il 2024, Missione Talento è disponibile online sul sito www.rondodeitalenti.it e in cartaceo, presso la sede del Rondò dei Talenti a Cuneo.